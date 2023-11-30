Девять лет в розыске: гражданина России задержали в Кентау

Полицейские задержали 31-летнего мужчину, 9 лет находившегося в международном розыске за незаконное хранение наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ОП Кентау установили местонахождение разыскиваемого преступника.

"Оперативники задержали иностранца в одной из квартир Кентау. Установлено, что гражданин России был объявлен в розыск за совершение преступления в 2014 году, связанного с незаконным хранением наркотических средств", - сообщили в полиции.

Мужчина водворен в ИВС. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.