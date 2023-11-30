Девять лет в розыске: гражданина России задержали в Кентау
Сегодня, 13:10
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Сегодня, 13:10Сегодня, 13:10
72Фото: polisia.kz
Полицейские задержали 31-летнего мужчину, 9 лет находившегося в международном розыске за незаконное хранение наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ОП Кентау установили местонахождение разыскиваемого преступника.
"Оперативники задержали иностранца в одной из квартир Кентау. Установлено, что гражданин России был объявлен в розыск за совершение преступления в 2014 году, связанного с незаконным хранением наркотических средств", - сообщили в полиции.
Мужчина водворен в ИВС. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.
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