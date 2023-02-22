"Девять квартир для жены" — Жумангарин объяснил, откуда у его семьи имущество

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Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин объяснил, откуда у его семьи появились 10 квартир, передаёт BaigeNews.kz.

В кулуарах правительства в среду, 22 февраля, Жумангарин прокомментировал журналистам информацию, опубликованную накануне, о том, что ему и его супруге подарили 10 квартир в Актобе стоимостью в один миллион долларов. Вице-премьер рассказал, что квартиры на самом деле принадлежат его семье и были построены его компанией, которую он создал в 90–е годы.

"Исходя из той информации, которую преподнёс интернет-канал, это клевета и подтасовка фактов. Если вы посмотрите мою биографию, то увидите, что я на госслужбу пришёл после 35 лет. В 90–е годы – середину 2000-х годов я работал в бизнес-структуре, которую сам же и создал", - сказалд он.

Заместитель премер-министра уточнил, что компании, строившей жильё, пришлось приостановить стройку из-за ипотечного кризиса. Когда дома были достроены, большие квартиры не пользовались спросом и их пришлось оставить на балансе компании. Но из-за высокой налоговой нагрузки жильё было решено переписать на Жумангарина, как на частное лицо.

"Эти дома построили бизнес-структуры, принадлежащие моей семье. К сожалению, неудачное время было - 2007 год. Вы помните, был ипотечный кризис. Туда были потрачены большие финансовые средства, и строительство пришлось остановить. Более того в 2011 году мне пришлось уйти с госслужбы, и я ушёл на определённое время для того, чтобы привести в порядок, реструктурировать компании, избавится от долгов, эти дома достроить. В 2012 году я создал инвестиционную компанию, привлёк инвестиции, в том числе свои, и эти дома мы достроили. Но, к сожалению, предпочтения людей изменились. Это были большие площади, и к тому времени людям они были уже не нужны. Это был с 2007 по 2012 годы. Эти квартиры просто не продавались. И было принято решение в 2016 году, потому что нагрузка шла на компанию очень большая, на юрлица совсем другие налоги, они в разы выше, перевести эти квартиры на себя в целях оптимизации налогообложения. И здесь нет никакого криминала", - отметил он.

Серик Жумангарин уточнил, что эти квартиры и другое имущество указаны в сдаваемых им ежегодно декларациях. А на авторов подобных публикаций он планирует подать в суд.