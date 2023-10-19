Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области

В Атырау девять детей с корью прошли через реанимацию. Общее количество заболевших вирусом составило на сегодня 678 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на atpress.kz.

По официальным данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, со 2 марта по 18 октября зарегистрировано 678 человек, заболевших корью. Ещё в сентябре их количество составляло 277 человек.

Из них в тяжелом состоянии в реанимацию попали 9 детей.

Медики отмечают, что последняя вспышка кори в Атырауской области была зафиксирована в 2019 году. В тот год корь перенесли 774 человека.

По итогам последних двух лет (2021-2022 г.г.) случаев заболеваемости корью на территории области не было зафиксировано. На сегодня единственной и эффективной мерой борьбы с коревой инфекцией является вакцинопрофилактика. Иммунизация детей от кори в регионе осуществляется путем прививки комбинированной вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита. Она проводится эффективно, безопасно и бесплатно в лечебном учреждении по месту жительства детям в возрасте 12-15 месяцев согласно Национальному календарю прививок РК, а дальнейшая ревакцинация - в возрасте 6 лет.