Девять человек застряли посреди Бухтармы в ВКО

В Восточно-Казахстанской области из-за торосов льда девять человек на грузовике застряли, не сумев преодолеть в брод реку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщили спасатели, поздно вечером 10 декабря в районе Алтай, в семи километрах от села Быково, девять сотрудников маралового хозяйства направились по реке Бухтарма на грузовом автомобиле "Урал" домой. Образовавшиеся на реке торосы льда не дали им преодолеть брод, и мужчинам пришлось остаться на острове посреди реки и вызвать на помощь спасателей.

"Прибыв на место "заточения" людей, сотрудники ДЧС ВКО с помощью плавсредств доставили девять мужчин на берег, усадив их в тёплый "Кунг". Затем их доставили в ближайший обогревочный пункт села Быково. В медицинской помощи они не нуждались и после самостоятельно направились домой", - рассказали в ДЧС.

Отмечается, что в ночной спасательной операции участвовало 12 человек личного состава, три единицы техники и два плавсредства.