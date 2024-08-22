Девять человек травмированы из-за столкновения автобуса и минивэна в Караганде

Рейсовый автобус и минивэн столкнулись в Караганде. За медицинской помощью обратились девять человек, один пассажир находится в реанимации, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла утром в районе Сортировка.

"22 августа около 9:15 на улице Жекибаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса "Ютонг" и "Киа Карнивал". Факт зарегистрирован в полиции. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В Управлении здравоохранения уточнили, что в результате ДТП пострадали девять человек - как пассажиры автобуса, так и ехавшие в легковом автомобиле.

"Пострадавшие доставлены в медучреждения и обследованы. Пять человек в удовлетворительном состоянии отпущены на амбулаторное лечение. Один пациент госпитализирован в отделение травматологии Железнодорожной больницы, его состояние средней степени тяжести. Одна пациентка доставлена в многопрофильную больницу имени Макажанова также в состоянии средней степени тяжести. Ребёнок госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу, состояние средней степени тяжести. Ещё один пациент доставлен в многопрофильную больницу №1, его состояние оценивается как тяжёлое, госпитализирован в реанимацию", - сообщили в управлении.