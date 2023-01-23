Девять человек спасли на трассе в Казахстане

Фото: Иллюстративное фото

Девять человек спасли из снежного плена на трассе "Ушарал-Достык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

22 января в 19:50 в ДЧС области Жетісу поступило сообщение о том, что в Алакольском районе из-за бурана и нулевой видимости застряли машины с людьми. На место вызова незамедлительно направили спасательные подразделения из села Акши и станции Достык.

В 9:00 23 января на занесённом снегом участке, где порывы ветра составляли более 30 метров в секунду, из трёх авто спасли девять человек. Их эвакуировали на станцию Достык.

Никто из спасённых в медицинской помощи не нуждался.