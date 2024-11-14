Девять человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби. В результате девять человек погибли, более 60 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters. Отменены 12 внутренних и 22 международных рейса, воздушное пространство аэропорта пока не пострадало от вулканического пепла.

Из района бедствия пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек.