Девять человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии
Сегодня, 10:58
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Сегодня, 10:58Сегодня, 10:58
95Фото: Profi.Travel
В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби. В результате девять человек погибли, более 60 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters. Отменены 12 внутренних и 22 международных рейса, воздушное пространство аэропорта пока не пострадало от вулканического пепла.
Из района бедствия пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек.