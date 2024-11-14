  • 14 Ноября, 11:31
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Девять человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

Сегодня, 10:58
АВТОР
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Profi.Travel Сегодня, 10:58
Сегодня, 10:58
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Фото: Profi.Travel

В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби. В результате девять человек погибли, более 60 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters. Отменены 12 внутренних и 22 международных рейса, воздушное пространство аэропорта пока не пострадало от вулканического пепла.

Из района бедствия пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек. 

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