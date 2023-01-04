Девять человек погибли в ДТП на дорогах Казахстана с начала года

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За первые три дня года в ДТП на дорогах Казахстана пострадали 116 человек, в том числе беременные и дети. Девять человек погибли, передаёт BaigeNews.kz.

"За первые три дня 2023 года 116 человек пострадали в ДТП на дорогах РК, из них 26 детей, трое беременных, доставлено в стационар- 76 человек, девять погибли", - сообщили в Национальном координационном центре экстренной медицины.

Всем пострадавшим на дорогах оказывается квалифицированная медицинская помощь на амбулаторном и стационарном уровнях, уточнили в Минздраве.