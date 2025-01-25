  • 25 Января, 04:02
  • BAIGENEWS

Девять человек обратились с обморожением в больницы Карагандинской области

Шесть человек госпитализированы в стационар.

Сегодня, 03:40
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 03:40
Сегодня, 03:40
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В больницы Карагандинской области за два дня лютого холода с обморожением обратились девять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Обморожение получили жители Караганды, Темиртау, Шахтинска и Пришахтинска. Такие данные привели в управлении здравоохранения региона. Шесть человек госпитализированы в стационар, а трое отпущены на амбулаторное лечение.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до 12-23, днем 5-13 мороза.

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