Девять человек эвакуировали из многоэтажки в Павлодаре

Пожар произошёл в одном из многоэтажных домов на улице Малайсары батыра в Павлодаре. Из здания эвакуировали девять человек, в том числе пять детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В квартире на четвёртом этаже происходило горение домашних вещей и мебели.

"Пожарными из подъезда по лестничному маршу эвакуировано 9 человек из них 5 детей, самостоятельно эвакуировались 18 человек. Сотрудниками Центра медицины катастроф МЧС осмотрены 6 человек, в том числе трое детей. В госпитализации не нуждаются", - уточнили в ведомстве.

Бригадой "103" осмотрена и доставлена в больницу 86-летняя женщина.

Пожар ликвидирован на развивающейся стадии. Причина возгорания уточняется.