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Девушку-волонтера убили во время Олимпиады

14 Августа, 09:43
АВТОР
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Reuters 14 Августа, 09:43
14 Августа, 09:43
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Фото: Reuters

Девушку, работавшую волонтером на Олимпийских играх, обнаружили мертвой в квартире на улице Эмиль Блемон в Париже, передаёт BaigeNews со ссылкой на News.ru. Предположительно, ее убил другой волонтер, с которым она была в отношениях.

На голове 21-летней убитой девушки обнаружили гематому, а на шее — рану. Тело доставили на экспертизу. Волонтер исчезла после закрытия Олимпиады, ее мать обратилась в полицию.

Подозрения на партнера девушки пали после того, как он отправил своим близким подозрительное СМС, в котором признался, что "совершил глупость". После содеянного подозреваемый пытался покончить с собой. Полиции пришлось вскрывать квартиру, поскольку мужчина был в бессознательном состоянии.

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