Девушку-тиктокера наказали за ношение полицейской формы в Шымкенте
Нарушительницу выявили в соцсетях.
Сегодня, 22:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:44Сегодня, 22:44
70Фото: otyrar.kz
Сотрудники полиции в Шымкенте обнаружили видеозапись прямого эфира якобы девушки-полицейского в TikTok. Стражи порядка считают, что она демонстрировала недостойное звания офицера поведение, подрывающее и умаляющее авторитет органов внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Полицейские установили пользователя соцсети - 24-летнюю гражданку, которая никакого отношения к службе в органах внутренних дел не имеет.
За незаконное ношение полицейской формы в отношении нарушительницы составили административный протокол. Форменная одежда изъята.
Самое читаемое
- Нейросеть нашла ошибки в проекте ЛРТ в Астане и дала свои предложения
- 220 компаний в Шымкенте нарушали пенсионные права работников
- Авиакатастрофа в США: известные российские фигуристы находились на борту самолета
- Михаил Мишустин прибыл в Астану
- Сельский школьник из Актобе создал уменьшенную модель АЭС