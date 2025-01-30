Сотрудники полиции в Шымкенте обнаружили видеозапись прямого эфира якобы девушки-полицейского в TikTok. Стражи порядка считают, что она демонстрировала недостойное звания офицера поведение, подрывающее и умаляющее авторитет органов внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Полицейские установили пользователя соцсети - 24-летнюю гражданку, которая никакого отношения к службе в органах внутренних дел не имеет.

За незаконное ношение полицейской формы в отношении нарушительницы составили административный протокол. Форменная одежда изъята.