  • 30 Января, 23:09
  • BAIGENEWS

Девушку-тиктокера наказали за ношение полицейской формы в Шымкенте

Нарушительницу выявили в соцсетях.

Сегодня, 22:44
АВТОР
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otyrar.kz Сегодня, 22:44
Сегодня, 22:44
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Фото: otyrar.kz

Сотрудники полиции в Шымкенте обнаружили видеозапись прямого эфира якобы девушки-полицейского в TikTok. Стражи порядка считают, что она демонстрировала недостойное звания офицера поведение, подрывающее и умаляющее авторитет органов внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Полицейские установили пользователя соцсети - 24-летнюю гражданку, которая никакого отношения к службе в органах внутренних дел не имеет.

За незаконное ношение полицейской формы в отношении нарушительницы составили административный протокол. Форменная одежда изъята.

 

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