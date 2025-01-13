В Туркестанской области полицейские оказали первую помощь 16-летней девушке, которая потерявшей сознание на улице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Толебийском районе полицейские оказали первую медицинскую помощь 16-летней девушке, у которой на улице начались судороги, и она начала терять сознание. В этот момент полицейские, выполнявшие свои служебные обязанности, обратили внимание на происходящее и быстро оценили ситуацию. Прохожие сразу вызвали скорую помощь.

"Сотрудники полиции предприняли все необходимые меры, чтобы помочь девушке восстановить дыхание. Не дожидаясь прибытия скорой, они доставили ее на служебной машине в районную больницу. Девушку госпитализировали, и сегодня ее жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, девушка смогла получить необходимую медицинскую помощь. Родители девушки выразили свою благодарность полицейским за своевременно оказанную помощь.

Напомним, полицейские спасли 12-летнюю девочку на улице Астаны.