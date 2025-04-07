Девушку сбила машина на центральном проспекте в Астане
Сегодня, 19:07
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Сегодня, 19:07Сегодня, 19:07
104Фото: baigenews.kz
На проспекте Мангилик ел в Астане сбили девушку-пешехода. Видео с места происшествия появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как человека транспортируют до машины "скорой помощи". О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Астаны.
Видео: instagram.com/astana_pokazhet_
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