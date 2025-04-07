На проспекте Мангилик ел в Астане сбили девушку-пешехода. Видео с места происшествия появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как человека транспортируют до машины "скорой помощи". О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Астаны.