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Девушку с приступом удушья спасли полицейские в Семее

Она обратилась к ним за помощью на улице и потеряла сознание.

Сегодня, 05:37
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 05:37
Сегодня, 05:37
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Фото: polisia.kz

В Семее сотрудники СОБР спасли 20-летнюю девушку во время приступа удушья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал abainewskz.

Инцидент произошёл, когда она обратилась за помощью к патрульной машине и внезапно потеряла сознание. Полицейские незамедлительно вызвали медиков и начали оказывать первую помощь, подложив под неё свою куртку, чтобы защитить от холода.

"До прибытия медиков Еркебулан Мейрамбекулы и Жасулан Туяков сделали всё возможное для стабилизации состояния, что помогло избежать серьёзных последствий. Сегодня её здоровью ничего не угрожает", — сообщили в ДП области Абай.

Видео: Telegram-канал abainewskz

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