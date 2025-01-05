Девушку с приступом удушья спасли полицейские в Семее
Она обратилась к ним за помощью на улице и потеряла сознание.
Сегодня, 05:37
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Сегодня, 05:37Сегодня, 05:37
48Фото: polisia.kz
В Семее сотрудники СОБР спасли 20-летнюю девушку во время приступа удушья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал abainewskz.
Инцидент произошёл, когда она обратилась за помощью к патрульной машине и внезапно потеряла сознание. Полицейские незамедлительно вызвали медиков и начали оказывать первую помощь, подложив под неё свою куртку, чтобы защитить от холода.
"До прибытия медиков Еркебулан Мейрамбекулы и Жасулан Туяков сделали всё возможное для стабилизации состояния, что помогло избежать серьёзных последствий. Сегодня её здоровью ничего не угрожает", — сообщили в ДП области Абай.
Видео: Telegram-канал abainewskz
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