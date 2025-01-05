В Семее сотрудники СОБР спасли 20-летнюю девушку во время приступа удушья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал abainewskz.

Инцидент произошёл, когда она обратилась за помощью к патрульной машине и внезапно потеряла сознание. Полицейские незамедлительно вызвали медиков и начали оказывать первую помощь, подложив под неё свою куртку, чтобы защитить от холода.