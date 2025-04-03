Шокирующий инцидент произошёл на набережной 15 микрорайона в Актау, передаёт BaigeNews.kz. Автор видеозаписи в паблике утверждает, что молодой человек попытался совершить насильственные действия в отношении покрытой девушки.

На её крики о помощи отреагировали прохожие - несколько мужчин незамедлительно вмешались, задержали предполагаемого преступника и передали его в руки полиции. Ситуация вызвала бурю эмоций среди горожан и стала предметом обсуждения в социальных сетях.

В ДП Мангистау подтвердили информацию.

"По факту попытки изнасилования, попавшей на видео незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и водворен в СИЗО. Дело окончено производством и направлено с обвинительным заключением через прокуратуру в суд", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что жезказганский вымогатель тайно снял интимное видео и шантажировал им девушку.