Девушку осудили за гибель самокатчика в Усть-Каменогорске

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Усть-Каменогорский суд вынес решение по делу о резонансном ДТП, в котором погиб самокатчик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Виновницу ДТП приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Наказание отсрочили на пять лет. Также женщину лишили права управления транспортными средствами на пять лет.

Авария произошла 13 апреля около получночи на одном из перекрёстков по улице Астана в Усть-Каменогорске. По информации, содержащейся в материалах суда №2, мужчина на самокате проезжал перекрёсток на зелёный сигнал светофора, когда в него на большой скорости врезалась легковушка. От полученных травм пострадавший скончался в отделении реанимации. Расследование велось по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса - "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее девушка на самокате, врезавшись в открытую дверь автомобиля, погибла в Алматы. А в полиции города сообщили о росте количества ДТП с мопедами и самокатами в четыре раза.