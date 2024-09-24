Девушку насмерть сбили на пешеходном переходе в области Абай
Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
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23 сентября водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200, двигаясь по улице Бозтаева в направлении улицы Селевина, совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Девушка скончалась на месте происшествия, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП области.
"По данному факту начато досудебное расследование в связи с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое по неосторожности привело к причинению смерти человека. Ход следствия находится под контролем руководства Департамента полиции области Абай", - говорится в сообщении.
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