Девушку избили на пляже в Актау
14 Августа, 10:09
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14 Августа, 10:0914 Августа, 10:09
534Фото: ura.ru
В Актау полиция возбудила уголовное дело после случая на частном пляже, где мужчина в алкогольном опьянении сломал нос и угрожал оружием одной из отдыхающих, передаёт BaigeNews.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза", - говорится в сообщении.
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