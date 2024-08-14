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Девушку избили на пляже в Актау

14 Августа, 10:09
АВТОР
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ura.ru 14 Августа, 10:09
14 Августа, 10:09
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Фото: ura.ru

В Актау полиция возбудила уголовное дело после случая на частном пляже, где мужчина в алкогольном опьянении сломал нос и угрожал оружием одной из отдыхающих, передаёт BaigeNews.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза", - говорится в сообщении.

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