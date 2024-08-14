Девушку избили на пляже в Актау

В Актау полиция возбудила уголовное дело после случая на частном пляже, где мужчина в алкогольном опьянении сломал нос и угрожал оружием одной из отдыхающих, передаёт BaigeNews.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза", - говорится в сообщении.