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Девушку едва не изнасиловали в поезде Алматы - Петропавловск Сегодня, 21:55
38
Сегодня, 21:55
38

Девушку едва не изнасиловали в поезде Алматы - Петропавловск

Пассажирку поезда едва не изнасиловали по дороге из Алматы в Петропавловск. Спас девушку военнослужащий нацгвардии, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 10 февраля около 18:00. Майор Ерсин Жантурин возвращался из вагона-ресторана в своё купе, когда услышал крик девушки, звавшей на помощь.

Подойдя к купе, откуда раздавался шум, военнослужащий увидел, как кто-то резко закрыл двери. Силой открыв купе, Ерсин обнаружил сидевшую в углу испуганную девушку, а напротив неё мужчину, который пытался надругаться над ней.

Офицер, схватив мужчину, прижал его к стене и задержал. На станции "Сарышаган" гвардеец передал пассажира сотрудникам полиции.

В отношении 36-летнего уроженца Карагандинской области возбуждено уголовное дело.

 

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#происшествия #поезд #Нацгвардия РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:55
38
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