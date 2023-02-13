Девушку едва не изнасиловали в поезде Алматы - Петропавловск

Пассажирку поезда едва не изнасиловали по дороге из Алматы в Петропавловск. Спас девушку военнослужащий нацгвардии, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 10 февраля около 18:00. Майор Ерсин Жантурин возвращался из вагона-ресторана в своё купе, когда услышал крик девушки, звавшей на помощь.

Подойдя к купе, откуда раздавался шум, военнослужащий увидел, как кто-то резко закрыл двери. Силой открыв купе, Ерсин обнаружил сидевшую в углу испуганную девушку, а напротив неё мужчину, который пытался надругаться над ней.

Офицер, схватив мужчину, прижал его к стене и задержал. На станции "Сарышаган" гвардеец передал пассажира сотрудникам полиции.

В отношении 36-летнего уроженца Карагандинской области возбуждено уголовное дело.