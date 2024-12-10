Девушку, снимавшуюся в рекламе в полуобнажённом виде, арестовали на пять суток в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

В cпециализированном межрайонном суде по административным правонарушениям рассмотрели дело в отношении Е. в соответствии частью 1 статьи 434 КоАП РК - "Действия, выражающие неуважение к окружающим в общественных местах, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц".

"Е. в ноябре в нижнем белье снималась для рекламы перед торговым центром Shymkent Plaza, расположенном на площади аль-Фараби в Шымкенте", - пояснили в суде суть правонарушения.

Девушка признала вину и раскаялась. Её признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили пять суток ареста.