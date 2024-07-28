Девушки в никабах с автоматами напугали жителей Актау

Две покрытые девушки с игрушечными автоматами разгуливали ночью по Актау, чем перепугали горожан. Как выяснилось, розыгрыш придумали подростки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

Жительница Актау поздним вечером 26 июля пешком возвращалась с супругом из кафе домой. Разговор пары оборвался после того, как в их поле зрения внезапно попали две девушки с закрытыми лицами с автоматами в руках.

"Мы переходили дорогу из 5-го в 4 микрорайон. Две полностью покрытые мадам шли и "стреляли" из этих автоматов. Супруг успел их сфотографировать: на кадрах видно, как они целились в переходящего поблизости с нами мужчину. Их действия сопровождались смехом. Я, если честно, от неожиданности сильно напряглась, так как сначала не поняла, были ли это шуточные автоматы. Потом только услышала звуки "выстрелов", которые были похожи на те, что издают игрушечные пистолеты", — рассказала девушка.

Как выяснилось, виновницы переполоха, снимали видео в Tik-Tok. Ролик увидели в департаменте полиции Мангистауской области. Личности девушек удалось установить.

"В ходе проведения проверочных мероприятий лица, причастные к данному происшествию, были задержаны и доставлены в полицию. Так, 15-летняя жительница Актау 26 июля примерно в 22:30 часов встретилась со своей 17-летней подругой, после чего ради развлечения они купили в парке "Акбота" игрушечные автоматы. Для составления видеоконтента сняли себя на видео, которое после загрузили в социальную сеть Тик Ток", — сообщили в областном департаменте полиции.

К ответственности привлекли родителей девушек.