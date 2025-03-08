  • 9 Марта, 00:33
  • BAIGENEWS

Девушки-спасатели из Алматы запустили танцевальный челлендж в честь 8 Марта

Видео завирусилось в соцсетях.

Вчера, 22:55
АВТОР
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ДЧС Алматы Вчера, 22:55
Вчера, 22:55
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Фото: ДЧС Алматы

В МЧС поделились видеопоздравлением от девушек-пожарных из Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Десять сотрудниц службы спасения станцевали в честь Международного женского дня.

"Искренне поздравляем всех наших прекрасных дам с Международным женским днем! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия. Пусть каждый день приносит новые успехи, гармонию и вдохновение!" – написали спасатели под видео в социальных сетях. 

 

Видео: ДЧС Алматы

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