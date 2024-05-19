Девушки-пожарные из Казахстана завоевали "бронзу" международных соревнований

По итогам третьего дня Международных соревнований на Кубок "Дружбы" и Приз "Золотая штурмовка" среди женщин по пожарно-спасательному спорту, которое проведено по виду пожарная эстафета 4х100м женская национальная сборная Казахстана заняла третье призовое место с результатом 63,43 секунд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В составе казахстанской сборной: Лукьянова Алёна, Турсын Айдана, Реджеметова Ситора, Дзолба Оксана.

Серебряными призерами стала женская сборная Республики Беларусь с временем 59,56 секунд.

Чемпионками по пожарной эстафете стала Российская Федерация с временем 58,49 секунд.

Среди мужчин по виду пожарная эстафета 4х100м мужская национальная сборная нашей страны заняла 4 место с результатом 57,8 секунд. В составе казахстанской сборной: Савинцев Артур, Романов Максат, Снегирев Дмитрий, Текенов Бауыржан.

Бронзовыми призерами стали спортсмены из Республики Узбекистан с результатом 56,94 секунд.

Серебряными призерами стала мужская сборная Республики Беларусь с временем 56,37 секунд.

Чемпионами по пожарной эстафете среди мужчин стали Российская Федерация с временем 55,33 секунд.

Завтра будет заключительный решающий день соревнований в дисциплине боевое развертывание.