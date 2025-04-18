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  • 18 Апреля, 12:44
  • BAIGENEWS

Девушки не вызвали скорую, кидали камни: мама Шерзата рассказала о бездействии очевидцев

Девушки не отреагировали на просьбы о помощи.

Сегодня, 12:38
АВТОР
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Верховный суд Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: Верховный суд

На главном судебном разбирательстве по делу о гибели 16-летнего Шерзата Полата мать погибшего поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мать Шерзата - Гульбара Бишимбиева отметила, что в руках у девушек она видела свой телефон.

"Я им говорила: “Позвоните в скорую, полицию”. Но они просто стояли. Я просила: “Вы ведь тоже матери, помогите!”, - они ничего не предприняли", - говорит она.

По её словам, девушки не отреагировали на просьбы и, более того, начали бросать камни в сторону группы, где находилась она вместе с другими участниками конфликта.

"Они бросали камни в нашу сторону. В меня лично не попало, но бросали туда, где стояли мы. Рядом со мной были Абзал и Нурбол", - добавила она, отвечая на допросы адвокатов.

Гульбара добавила, что рядом со входом в магазин действительно лежали камни, и именно их использовали девушки. 

"Если увижу этих девушек снова - узнаю. Раньше не видела, но теперь знаю", - сказала она, подтвердив, что сможет их опознать.

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