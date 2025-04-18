На главном судебном разбирательстве по делу о гибели 16-летнего Шерзата Полата мать погибшего поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мать Шерзата - Гульбара Бишимбиева отметила, что в руках у девушек она видела свой телефон.

"Я им говорила: “Позвоните в скорую, полицию”. Но они просто стояли. Я просила: “Вы ведь тоже матери, помогите!”, - они ничего не предприняли", - говорит она.

По её словам, девушки не отреагировали на просьбы и, более того, начали бросать камни в сторону группы, где находилась она вместе с другими участниками конфликта.

"Они бросали камни в нашу сторону. В меня лично не попало, но бросали туда, где стояли мы. Рядом со мной были Абзал и Нурбол", - добавила она, отвечая на допросы адвокатов.

Гульбара добавила, что рядом со входом в магазин действительно лежали камни, и именно их использовали девушки.