Девушки не вызвали скорую, кидали камни: мама Шерзата рассказала о бездействии очевидцев
Девушки не отреагировали на просьбы о помощи.
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На главном судебном разбирательстве по делу о гибели 16-летнего Шерзата Полата мать погибшего поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Мать Шерзата - Гульбара Бишимбиева отметила, что в руках у девушек она видела свой телефон.
"Я им говорила: “Позвоните в скорую, полицию”. Но они просто стояли. Я просила: “Вы ведь тоже матери, помогите!”, - они ничего не предприняли", - говорит она.
По её словам, девушки не отреагировали на просьбы и, более того, начали бросать камни в сторону группы, где находилась она вместе с другими участниками конфликта.
"Они бросали камни в нашу сторону. В меня лично не попало, но бросали туда, где стояли мы. Рядом со мной были Абзал и Нурбол", - добавила она, отвечая на допросы адвокатов.
Гульбара добавила, что рядом со входом в магазин действительно лежали камни, и именно их использовали девушки.
"Если увижу этих девушек снова - узнаю. Раньше не видела, но теперь знаю", - сказала она, подтвердив, что сможет их опознать.
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