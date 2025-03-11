  • 11 Марта, 12:08
  • BAIGENEWS

Девушка выпала из окна в Алматы

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 11:39
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Девушка выпала из окна в Алматы Сегодня, 11:39
Сегодня, 11:39
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11 марта в Алматы произошла трагедия - девушка выпала из окна многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz. В пресс-службе департамента полиции Алматы данный факт подтвердили.

"По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Мотив и обстоятельства устанавливаются.

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