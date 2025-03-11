Сегодня, 11:39

Сегодня, 11:39

11 марта в Алматы произошла трагедия - девушка выпала из окна многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz. В пресс-службе департамента полиции Алматы данный факт подтвердили.

"По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Мотив и обстоятельства устанавливаются.