Девушка выпала из окна в Алматы
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 11:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:39Сегодня, 11:39
138
11 марта в Алматы произошла трагедия - девушка выпала из окна многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz. В пресс-службе департамента полиции Алматы данный факт подтвердили.
"По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Мотив и обстоятельства устанавливаются.
Самое читаемое
- Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с США
- Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
- Найдены спровоцировавшие сход лавины на Шымбулаке лыжники
- Почему WBO отказала Жанибеку Алимханулы в статусе суперчемпиона
- Гигантскую кисту с 19 литрами жидкости удалили женщине в Павлодаре