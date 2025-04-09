  • 9 Апреля, 18:51
  • BAIGENEWS

Девушка восхитила Казнет, заступившись за дворника

Девушка предложила помощь дворнику после инцидента с самокатчиком.

Сегодня, 18:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Сегодня, 18:29
Сегодня, 18:29
77
Фото: Кадр видео

Видео с героическим поступком девушки, которая заступилась за дворника, стало вирусным в казахстанских соцсетях. На записи видно, как самокатчик проезжает мимо мужчины, толкает его, в результате чего дворник роняет свой телефон, который ломается. Отснятое на камеру происшествие вызвало волну обсуждений, но особенно внимание пользователей привлекла не реакция самокатчика, а поступок прохожей, передаёт BaigeNews.kz.

Увидев, что произошло, девушка сразу же заступилась за дворника, попросив виновника возместить ущерб. Однако самокатчик отказался и уехал. Девушка не осталась равнодушной и предложила дворнику помочь: она предложила ему пойти до банкомата и снять деньги, чтобы починить телефон.

Позже на видео мужчина поблагодарил девушку, отметив, что она стала героиней этого небольшого социального ролика. В ответ девушка искренне поблагодарила его за добрые слова.

Пользователи соцсетей не остались равнодушными и в свою очередь выразили восхищение добротой и отзывчивостью девушки:

  • "Какая молодец девушка, добрая";

  • "Прекрасная девушка!";

  • "Радует, когда есть такие люди";

  • "Молодец девушка, не прошла мимо, предложила помочь!".

Ее поступок стал настоящим примером того, как простая доброта может изменить мир вокруг нас.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от АЗАТ СУГИРБЕКОВ (@azat_sugirbekov)

Самое читаемое

Наверх