Девушка восхитила Казнет, заступившись за дворника
Девушка предложила помощь дворнику после инцидента с самокатчиком.
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Видео с героическим поступком девушки, которая заступилась за дворника, стало вирусным в казахстанских соцсетях. На записи видно, как самокатчик проезжает мимо мужчины, толкает его, в результате чего дворник роняет свой телефон, который ломается. Отснятое на камеру происшествие вызвало волну обсуждений, но особенно внимание пользователей привлекла не реакция самокатчика, а поступок прохожей, передаёт BaigeNews.kz.
Увидев, что произошло, девушка сразу же заступилась за дворника, попросив виновника возместить ущерб. Однако самокатчик отказался и уехал. Девушка не осталась равнодушной и предложила дворнику помочь: она предложила ему пойти до банкомата и снять деньги, чтобы починить телефон.
Позже на видео мужчина поблагодарил девушку, отметив, что она стала героиней этого небольшого социального ролика. В ответ девушка искренне поблагодарила его за добрые слова.
Пользователи соцсетей не остались равнодушными и в свою очередь выразили восхищение добротой и отзывчивостью девушки:
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"Какая молодец девушка, добрая";
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"Прекрасная девушка!";
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"Радует, когда есть такие люди";
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"Молодец девушка, не прошла мимо, предложила помочь!".
Ее поступок стал настоящим примером того, как простая доброта может изменить мир вокруг нас.
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