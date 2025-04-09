Видео с героическим поступком девушки, которая заступилась за дворника, стало вирусным в казахстанских соцсетях. На записи видно, как самокатчик проезжает мимо мужчины, толкает его, в результате чего дворник роняет свой телефон, который ломается. Отснятое на камеру происшествие вызвало волну обсуждений, но особенно внимание пользователей привлекла не реакция самокатчика, а поступок прохожей, передаёт BaigeNews.kz.

Увидев, что произошло, девушка сразу же заступилась за дворника, попросив виновника возместить ущерб. Однако самокатчик отказался и уехал. Девушка не осталась равнодушной и предложила дворнику помочь: она предложила ему пойти до банкомата и снять деньги, чтобы починить телефон.

Позже на видео мужчина поблагодарил девушку, отметив, что она стала героиней этого небольшого социального ролика. В ответ девушка искренне поблагодарила его за добрые слова.

Пользователи соцсетей не остались равнодушными и в свою очередь выразили восхищение добротой и отзывчивостью девушки:

"Какая молодец девушка, добрая";

"Прекрасная девушка!";

"Радует, когда есть такие люди";

"Молодец девушка, не прошла мимо, предложила помочь!".

Ее поступок стал настоящим примером того, как простая доброта может изменить мир вокруг нас.