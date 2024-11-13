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Девушка в ЗКО купила за 700 тысяч тенге несуществующий тур в Таиланд

Сегодня, 17:27
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:27
Сегодня, 17:27
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Фото: pixabay.com

В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области полицейские раскрыли мошенничество и вернули потерпевшей 700 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе ОПМ “Anti-fraud” сотрудники Жанибекского отдела полиции выявили случай мошенничества, совершенного через Instagram. В начале октября 20-летняя девушка перевела 700 тысяч тенге мужчине, с которым познакомилась и общалась через Instagram. Он пообещал оформить для нее тур в Таиланд по выгодной цене. Однако тур так и не был организован, а деньги утекли в неизвестном направлении. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого. В результате потерпевшей был полностью возмещен ущерб, и ей вернули все средства", - говорится в сообщении.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

"Потерпевшая выразила благодарность сотрудникам полиции за оперативное раскрытие преступления и возврат денег", - добавили в полиции.

Фото: polisia.kz

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