В Сети появилось сообщение, в котором утверждается, что в Темиртау девушка стреляла по людям. В публикации сообщается, что скорая помощь уже уехала, но подробности инцидента остаются неизвестными, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-служба департамента полиции Карагандинской области прокомментировала информацию, заявив, что она не соответствует действительности.

Как выяснилось, 27 февраля около 09:40 на перекрестке проспектов Металлургов и Абая произошел конфликт между водителями автомобилей "Хюндай Полисад" и "Хюндай Сантафе" из-за несоблюдения правил безопасности на дороге.

"В ходе ссоры 36-летняя пассажирка "Хюндай Сантафе" использовала аэрозоль марки "Тула А+А" против 34-летнего водителя "Хюндай Полисад". По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", - прокомментировали стражи порядка.

Участники инцидента доставлены в отдел полиции, проводятся следственные действия.