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Девушка в никабе с окровавленными руками напугала жителей Актобе

Сегодня, 17:59
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:59
Сегодня, 17:59
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Фото: baigenews.kz

В Актобе у здания департамента полиции сняли на видео девушку в никабе и с окровавленными руками, пытавшуюся что-то доказать двум мужчинам. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Подозреваемая в сбыте наркотических средств требовала вернуть ей документы, которые находятся в уголовном деле. Ей оказана медицинская помощь и проведена разъяснительная беседа", - сообщили в полиции.

 

Видео: https://t.me/halyqstan

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