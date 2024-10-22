Девушка в никабе с окровавленными руками напугала жителей Актобе
Сегодня, 17:59
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Сегодня, 17:59Сегодня, 17:59
101Фото: baigenews.kz
В Актобе у здания департамента полиции сняли на видео девушку в никабе и с окровавленными руками, пытавшуюся что-то доказать двум мужчинам. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передаёт BaigeNews.kz.
"Подозреваемая в сбыте наркотических средств требовала вернуть ей документы, которые находятся в уголовном деле. Ей оказана медицинская помощь и проведена разъяснительная беседа", - сообщили в полиции.
Видео: https://t.me/halyqstan
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