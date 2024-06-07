Девушка устроила откровенные танцы на дороге в Алматы
Сегодня, 13:45
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Сегодня, 13:45Сегодня, 13:45
139Фото: скрин из видео.
В Сети завирусилось видео как молодая девушка зажигательно танцует прямо в пробке, передает BaigeNews.kz.
Судя по кдарам, видео было снято вечером в Алматы во время когда образовалась большая пробка. Видимо девушке надоело сидеть, и она решила размяться и за одно развеселить других автолюбителей. Стоит отметить, что перформанс собрал сотни восторженных комментариев под видео.
Отметим, что в полиции пока не прокомментировали случай.
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