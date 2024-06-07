  • 7 Июня, 14:39
  • BAIGENEWS

Девушка устроила откровенные танцы на дороге в Алматы

Сегодня, 13:45
АВТОР
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скрин из видео. Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45
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Фото: скрин из видео.

В Сети завирусилось видео как молодая девушка зажигательно танцует прямо в пробке, передает BaigeNews.kz.

Судя по кдарам, видео было снято вечером в Алматы во время когда образовалась большая пробка. Видимо девушке надоело сидеть, и она решила размяться и за одно развеселить других автолюбителей. Стоит отметить, что перформанс собрал сотни восторженных комментариев под видео.

Отметим, что в полиции пока не прокомментировали случай.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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