Девушка устроила откровенные танцы на дороге в Алматы

В Сети завирусилось видео как молодая девушка зажигательно танцует прямо в пробке, передает BaigeNews.kz.

Судя по кдарам, видео было снято вечером в Алматы во время когда образовалась большая пробка. Видимо девушке надоело сидеть, и она решила размяться и за одно развеселить других автолюбителей. Стоит отметить, что перформанс собрал сотни восторженных комментариев под видео.

Отметим, что в полиции пока не прокомментировали случай.