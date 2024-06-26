Девушка упала с многоэтажки и разбилась насмерть в Алматы
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
190Фото: скриншот
В Алматы девушка разбилась насмерть, упав с высоты многоэтажки. Момент падения попал на камеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города Алматы.
Трагедия произошла 26 июня в ЖК "Теремки". Последние минуты жизни девушки очевидцы сняли на видео.
На кадрах видно, как девушка вылазит из окна и пританцовывая ходит по карнизу жилого дома. При этом слышно, что она поет.
“По факту самоубийства девушки возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются”, - говорится в сообщении.
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