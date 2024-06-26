Девушка упала с многоэтажки и разбилась насмерть в Алматы

В Алматы девушка разбилась насмерть, упав с высоты многоэтажки. Момент падения попал на камеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города Алматы.

Трагедия произошла 26 июня в ЖК "Теремки". Последние минуты жизни девушки очевидцы сняли на видео.

На кадрах видно, как девушка вылазит из окна и пританцовывая ходит по карнизу жилого дома. При этом слышно, что она поет.