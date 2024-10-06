Девушка упала с 14-го этажа в Алматы
Сегодня, 20:34
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Сегодня, 20:34Сегодня, 20:34
80Фото: https://t.me/almaty_my
В социальных сетях появились фото с места трагедии: погибла 19-летняя девушка. По словам очевидцев, она выпала из окна квартиры на 14 этаже в ЖК "Манхеттен", передаёт BaigeNews.kz
"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали в ДП Алматы.
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