  • 6 Октября, 21:05
  • BAIGENEWS

Девушка упала с 14-го этажа в Алматы

Сегодня, 20:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
https://t.me/almaty_my Сегодня, 20:34
Сегодня, 20:34
80
Фото: https://t.me/almaty_my

В социальных сетях появились фото с места трагедии: погибла 19-летняя девушка. По словам очевидцев, она выпала из окна квартиры на 14 этаже в ЖК "Манхеттен", передаёт BaigeNews.kz

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали в ДП Алматы.

 

Самое читаемое

Наверх