Девушка упала с 14-го этажа в Алматы

В социальных сетях появились фото с места трагедии: погибла 19-летняя девушка. По словам очевидцев, она выпала из окна квартиры на 14 этаже в ЖК "Манхеттен", передаёт BaigeNews.kz

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали в ДП Алматы.