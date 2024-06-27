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Девушка танцевала на окне и упала: в МВД высказались о трагедии в Алматы

Сегодня, 12:59
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: pixabay

Заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах сената прокомментировал видео в соцсетях, на котором девушка танцевала у окна и упала, передаёт BaigeNews.kz.

"Девушка - гражданка Кыргызстана. С особенностями поведения, на сегодня это установлено. Появляется информация от родственников о том, что она имеет проблемы с психическим здоровьем. Материалы по этому поводу зарегистрированы в ЕРДР. Проводится расследование. Сказать, почему она сделала это, не могу. Обстоятельства установят", - сказал Марат Кожаев.

Ранее в Сети появилось видео падения девушки с высоты. 

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