Девушка танцевала на окне и упала: в МВД высказались о трагедии в Алматы

Заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах сената прокомментировал видео в соцсетях, на котором девушка танцевала у окна и упала, передаёт BaigeNews.kz.

"Девушка - гражданка Кыргызстана. С особенностями поведения, на сегодня это установлено. Появляется информация от родственников о том, что она имеет проблемы с психическим здоровьем. Материалы по этому поводу зарегистрированы в ЕРДР. Проводится расследование. Сказать, почему она сделала это, не могу. Обстоятельства установят", - сказал Марат Кожаев.