Девушка танцевала на окне и упала: в МВД высказались о трагедии в Алматы
Сегодня, 12:59
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Сегодня, 12:59Сегодня, 12:59
76Фото: pixabay
Заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах сената прокомментировал видео в соцсетях, на котором девушка танцевала у окна и упала, передаёт BaigeNews.kz.
"Девушка - гражданка Кыргызстана. С особенностями поведения, на сегодня это установлено. Появляется информация от родственников о том, что она имеет проблемы с психическим здоровьем. Материалы по этому поводу зарегистрированы в ЕРДР. Проводится расследование. Сказать, почему она сделала это, не могу. Обстоятельства установят", - сказал Марат Кожаев.
Ранее в Сети появилось видео падения девушки с высоты.
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