Девушка-спасатель из Казахстана установила новый рекорд на чемпионате мира в Китае

Новый национальный рекорд Казахстана установлен в дисциплине "преодоление 100 метровой полосы с препятствиями" среди женщин на чемпионате мира в Китае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ходе предварительных забегов второй попытки спортсменка женской национальной сборной Митрофанова Регина установила национальный рекорд Республики Казахстан, с результатом 16,22 секунды", — говорится в сообщении.

Ранее на стадионе в городе Харбин, в Китайской Народной Республике, состоялась грандиозная торжественная церемония открытия Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. В открытии приняли участие наша делегация во главе с вице-министром по ЧС Ерланом Нурпеисовым.

Сегодня в Китае стартовал второй этап X Чемпионата мира среди мужчин по пожарно-спасательному спорту. Спортсмены соревновались по дисциплине "преодоление 100 м полосы с препятствиями". Таким образом Бауыржан становится абсолютным рекордсменом Республики Казахстан среди мужчин. По результатам соревнований в личном зачёте Текенов Бауыржан стал бронзовым призёром чемпионата мира.