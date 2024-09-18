Девушка сняла нижнее белье у входа в Хан Шатыр в Астане
Сегодня, 20:18
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Сегодня, 20:18Сегодня, 20:18
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Скандальное видео, на котором девушка снимает нижнее белье у входа в торговый центр в Астане, прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Ролик разлетелся в Instagram.
"В ходе проверки сотрудники полиции установили 20-летнюю девушку и доставили в УП района "Нура". Правонарушитель привлечена к административной ответственности. По решению суда ей назначено взыскание в виде штрафа", - сообщили в ДП Астаны.
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