20-летняя незнакомка устроила настоящий переполох на территории жилого комплекса "Алтын Булак". Она сбросилась с балкона 18-го этажа и погибла на месте. Очевидцы пытались отговорить ее, но она все равно решилась на отчаянный шаг, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет "КТК", девушке предположительно было 19-20 лет. Перед смертью незнакомка перепугала всех жильцов. Она забралась на перила балкона. Люди кричали с улицы и пытались ее отговорить.

По словам очевидцев, девушка приехала сюда на такси и ездила по двору, а затем зашла в лифт и поднялась на 18-й этаж.

О погибшей известно немного. Она жила в Алматинской области. Предположительно, на территорию жилого комплекса приехала целенаправленно, чтобы покончить жизнь самоубийством. По всей видимости, ей удалось зайти в подъезд, когда один из жителей выходил на улицу.

"Сказали, что она упала сама, и всё. Она вот с этих перил сама себя выкинула, говорят. Кричали оттуда, оттуда. Пока добежали двое парней, она уже спрыгнула. Сбросилась", "Девушка с 18-го этажа скинулась. Никто ничего не знает. Просто думают, что первый этаж – жила. А скинулась с 18-го этажа. 19 лет девушке. Вроде двое детей. Крови вообще не было", - говорят очевидцы.

Расследованием трагедии сейчас занимаются полицейские. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Следователи сейчас пытаются выяснить, что толкнуло девушку на отчаянный шаг.

Ранее мы писали о том, что тело подростка нашли у ЖК в Алматы. Речь шла об этом случае. Девушку перепутали с ребенком.