Девушка с ДЦП изготавливает украшения пальцами ног в Актау

Фото: рixabay

Украшения пальцами ног плетет девушка из Актау. У Гульберген Ганиевой - ДЦП, недуг сказался на руках. Но не смотря на это она активный пользователь социальных сетей. Там и принимает заказы. Они поступают со всего Казахстана, а также России и Беларуси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пусть медленно, но верно. Движение за движением и уже через час изделие готово. Казалось бы невозможно, но не для 29-тилетней Гульберген Ганиевой. Такая оперативность стала возможной благодаря 10-тилетнему опыту.

"У нее клиенты есть в Москве, Челябинске, Минске, уже три раза отправляла в Россию. Трудно было, научила, переживала, всё", - рассказала мама Гульберген Шынар Гилажова.

О диагнозе Гульберген родители узнали, когда девочке было четыре месяца. Протест, бесчисленные походы по врачам, массажи и принятие. Но семья не сдалась. Развивали малышку, первым делом обучили рисованию. И все ногами. Сейчас Гульберген активный пользователей социальных сетей, через которые, к слову, и поступают заказы на бусы и браслеты. А недавно мастерица сплела сумочку. Покупатель пока не нашелся, но, девушка уверена: такой товар едва ли задержится. Таблицу доходов и расходов Гульберген ведет сама.

"Просто купим бусинки, сама сок, когда нас нет, она сама пиццу заказывает, иногда суши заказывает для детей. Она самая старшая", - добавила мама Гульберген.

По квартире Гульберген передвигается в специальных ходунках. Массаж делает мама - пришлось обучиться из-за отсутствия в городе реабилитационных центров для взрослых. Единственной проблемой семья называет отсутствие парковки для инвалидов перед домом. Родители девушки надеются, что их обращение к чиновникам не останется без внимания.