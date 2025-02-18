Девушка пыталась выпрыгнуть из окна гостиницы в Уральске
Происшествие попало на видео.
Сегодня, 18:23
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Сегодня, 18:23Сегодня, 18:23
100Фото: polisia.kz
Патрульные полицейские спасли девушку, пытавшуюся выпрыгнуть из окна третьего этажа гостиницы в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.
Вызов поступил от администрации гостиницы. На место происшествия выехали полицейские Турарбек Какимоллаев, Ержан Конысбаев и Замир Иржигитов.
Прибыв в организацию, они обнаружили девушку, сидящую на подоконнике и намеревающуюся спрыгнуть. Сотрудники полиции мгновенно приняли меры для обеспечения её безопасности и возвращения в здание гостиницы. После успешного спасения ей оказали необходимую помощь и передали родственникам.
Согласно заключению экспертизы, девушка была пьяна.
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