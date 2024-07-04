Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Шымкенте

Девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста в Шымкенте, спасли бойцы Нацгвардии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.

Инцидент произошел 3 июля днем. Около 14.30 часов во время патрульно-постовой службы в Енбекшинском районе города Шымкент военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии РК увидели, что молодая девушка уже находится за перилами моста.

Данная информация от войскового наряда, дежурившего неподалеку была передана по средствам связи начальнику патрульной группы рядовому Раулану Утебаеву.

“Увидев девушку, пытающуюся спрыгнуть с моста, мы незамедлительно направились к ней. В это время она уже стояла за перилами моста. Она грозилась броситься с моста”, – рассказывает рядовой Раулан Утебаев.

Гвардейцы вступили с девушкой в разговор и пытались отговорить ее от необдуманных действий. В это время рядом проходившие люди также пытались отговорить девушку от опрометчивого поступка. Выждав момент, девушку сняли с перил. После чего успокоив ее, передали прибывшим сотрудникам полиции.