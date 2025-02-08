Девушка пыталась совершить суицид на мосту в Уральске
Полицейские успели спасти её благодаря телефонному звонку очевидцев.
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Полицейские предотвратили попытку суицида в Уральске, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на МВД РК.
Сообщается, что 7 февраля от очевидцев в полицию поступило сообщение о девушке, пытающейся совершить суицид на Деповском мосту. Незамедлительно на место происшествия прибыли патрульные Дамир Казиханов, Нурсултан Имангазин и Жангир Газизов.
"Газизов подбежал к краю моста и схватил девушку, не дав ей совершить необдуманный поступок. Затем стражи порядка перетащили её через перила на мост и отвели в служебное авто. Она была передана в руки медиков. Сейчас её состояние стабильно", – рассказали в МВД.
Ранее в Атырау полицейские спасли 19-летнего парня, который едва не прыгнул с крыши многоэтажного дома. А в Таразе спасли от суицида мужчину, который привязал себя к башенному крану на уровне четвёртого этажа.
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