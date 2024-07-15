Девушка пыталась совершить суицид на аттракционе Колесо обозрения в Астане

В департаменте полиции Астаны прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что гражданка России пыталась совершить суицид на аттракционе, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 14 июля.

"По данному факту проводится досудебное расследование. Девушка отпущена домой после осмотра медиками. Иные сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежат разглашению", - отметили в пресс-службе ДП.

Напомним, в конце июня женщина сбросилась с Колеса обозрения в центральном парке в Алматы. До этого она сообщила родственникам о задушении собственного ребёнка.