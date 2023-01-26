Девушка провалилась в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны

Девушка упала в открытый колодец на одной из главных улиц столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл на перекрёстке проспекта Ұлы Дала и улицы Аныракай.

"Оперативно на место вызова направлены силы и средства столичного ДЧС в составе 13 сотрудников и трёх единиц техники. В результате оперативных и профессиональных действий при помощи спасательной верёвки и лестницы, а также в сопровождении спасателя из колодца была спасена девушка 1997 года рождения", — говорится в сообщении.