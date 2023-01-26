Лента новостей
- Девушка провалилась в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны 09:57 66
- Замешанные в криминале автомобили выявили во время легализации в РК 09:29 171
- 62 казахстанца заразились коронавирусом за сутки 08:59 218
- "Она в идеальной форме". Рыбакиной пророчат победу в полуфинале Australian Open 08:26 318
- Газовый скандал: Сельчане Алматинской области возмущены завышенными тарифами 07:56 523
- Робота, который разливает кумыс создал ученик из Толе би 07:10 395
- "Барыс" быстро лишили места в зоне плей-офф КХЛ 06:35 397
- Аким Астаны пообещал увеличить количество инватакси 05:17 412
- Жена Ильи Ильина провела обряд беташар 04:52 1415
- Школьники из Петропавловска придумали робота-заменителя ТЭЦ 03:09 560
- Стали известны подробности продажи младенца в Таразе 02:34 918
- Дети учатся в полуразрушенной школе из-за спора между подрядчиком и чиновниками в ЗКО 01:46 494
- "Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали после внеплановой проверки 00:14 512
- Молодые фельдшеры из СКО спасли новорожденную с остановкой дыхания 25.01.2023 551
- Легализация авто: в МВД представили промежуточные итоги кампании 25.01.2023 536
- Матч за Суперкубок УЕФА перенесли из России в Грецию 25.01.2023 523
- "Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали на 1,1 миллиона тенге за нарушения на ТЭЦ 25.01.2023 535
- Межпарламентский форум государств Центральной Азии пройдёт в Туркестане 25.01.2023 702
- Жительница Швейцарии учит казахский язык из любви к Димашу Кудайбергену 25.01.2023 933
- Это было требованием общества - Перуашев ответил, почему голосовал за отмену статуса "Елбасы" 25.01.2023 1874
- Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в нескольких регионах Казахстана 25.01.2023 750
- Отсутствие инфраструктуры и тренеров: что мешает развитию детского футбола в Казахстане 25.01.2023 563
- Ограбление Фирузы Шариповой в Таиланде попало на видео 25.01.2023 1310
- Рейсы из Астаны в Челябинск откроет казахстанская авиакомпания 25.01.2023 638
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 815
- Выборы в мажилис: избирательные участки откроют в пяти городах России 25.01.2023 586
- Подростки героически спасли пенсионеров из пожара в Караганде 25.01.2023 707
- Нацбанк собирается купить два миллиарда долларов на KASE 25.01.2023 613
- Две нетрезвые подруги угнали машину у жителя Акмолинской области 25.01.2023 557
- "Это на его совести" - Перуашев высказался о скандальном интервью Азамата Абильдаева 25.01.2023 4596
- Полторы тысячи детей бесплатно летали по Казахстану в 2022 году 25.01.2023 862
- Медианная заработная плата выпускников составила 155 621 тенге 25.01.2023 536
- Более 150 казахстанских газет перешли в частную собственность во время пандемии - Кыдырали 25.01.2023 589
- Адвоката могут лишить лицензии за попытку пронести телефон арестованному в СИЗО 25.01.2023 750
- Казахстанский стартап вышел в финал международного конкурса 25.01.2023 546
- Казахстан вошёл в рейтинг стран с благоприятными условиями для экспатов 25.01.2023 668
- Илья Ильин хочет возглавить Федерацию тяжёлой атлетики РК 25.01.2023 729
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 609
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 1462
- Подача угля на ТЭЦ в Риддере восстановлена 25.01.2023 511
- В Таразе задержали иностранца, привлекающего несовершеннолетних в религиозные организации 25.01.2023 651
- "Его пример - огромная мотивация для многих в нашей стране". Махметов - о выступлении Хамитова 25.01.2023 678
- В Казахстане хотят разрешить охоту на сайгаков для научных целей 25.01.2023 749
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 1658
- Ужесточить наказание за лжетерроризм планируют в Казахстане 25.01.2023 797
- В Алматы высадят 2,5 миллиона новых деревьев по генплану 25.01.2023 753
- Более 500 тысяч тонн хлеба произвели в Казахстане в прошлом году 25.01.2023 622
- Пенсионные деньги казахстанцев планируют вложить в облигации холдинга "Байтерек" 25.01.2023 648
- ЦИК зарегистрировала новых депутатов сената 25.01.2023 828
- Полицейские Талдыкоргана установили личность мужчины, издевавшегося над кошкой 25.01.2023 659
- Тарифы на коммунальные услуги в Алматы вырастут 25.01.2023 695
- "Партия разваливается" — депутат Жамбыл Ахметбеков громко ушёл из НПК 25.01.2023 4663
- Педагогам и тренерам спортшкол повысят зарплаты и снизят нагрузку — Асхат Оралов 25.01.2023 644
- О развитии региональных СМИ рассказали на Форуме в Астане 25.01.2023 804
- На реализацию программы ArtSport в 2023 году выделят более 86 млрд тенге 25.01.2023 628
- Водитель погрузчика погиб при столкновении с электровозом в Экибастузе 25.01.2023 798
- В Казахстане ограничат время использования планшетов в школах 25.01.2023 622
- Группу "чёрных" майнеров выявили в Костанайской области — АФМ 25.01.2023 789
- Казахстан потерял более 410 миллионов долларов из-за отключений Интернета 25.01.2023 797
- Рабочий погиб под потоком руды в Карагандинской области 25.01.2023 677
- На 30% повысили зарплату дорожным рабочим в Казахстане 25.01.2023 1180
- Более 440 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца получили казахстанцы в 2022 году 25.01.2023 637
- Возврат незаконно выведенных активов: в РК создадут список тех, кто должен сдавать спецдекларацию 25.01.2023 754
- Без непродуктивных посредников: новый механизм поставок угля разработают в Казахстане 25.01.2023 703
- В Экибастузе дома и ж/д вокзал отключают от отопления 25.01.2023 1193
- Павлодарец попросил у девушки сигарету и за грубый ответ сломал ей челюсть 25.01.2023 1599
- 66 новых заражённых коронавирусом выявили в Казахстане 25.01.2023 670
- ДТП с юными волейболистами в Актюбинской области: тренер парализован 25.01.2023 823
- Маслозавод ВКО оштрафован за сброс отходов, которые разъели обувь 25.01.2023 806
- В три раза сократили бюджет ФК "Акжайык" 25.01.2023 855
- Казахстанский паралыжник стал чемпионом мира 25.01.2023 959
- Школьник снимает мультсериал про Уральск 25.01.2023 782
- В Астане жильцы престижных ЖК страдают из-за бездорожья 25.01.2023 900
- Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы 25.01.2023 841
- Стартовал приём заявок от казахстанцев на обучение в Индонезии 25.01.2023 1311
- Застройщиков Казахстана хотят обязать сдавать ЖК с инфраструктурой для услуг связи 24.01.2023 897
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 969
- Стало известно о новом владельце ТЭЦ Риддера и его планах 24.01.2023 981
- Легализация авто: график работы СпецЦОНов изменили в Казахстане 24.01.2023 751
- Выпускники "Болашака" вошли в список лучших учёных мира 24.01.2023 1035
Сегодня, 09:57
68
68Фото: inform.kz
Девушка провалилась в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
Девушка упала в открытый колодец на одной из главных улиц столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошёл на перекрёстке проспекта Ұлы Дала и улицы Аныракай.
"Оперативно на место вызова направлены силы и средства столичного ДЧС в составе 13 сотрудников и трёх единиц техники. В результате оперативных и профессиональных действий при помощи спасательной верёвки и лестницы, а также в сопровождении спасателя из колодца была спасена девушка 1997 года рождения", — говорится в сообщении.
Видео: МЧС РК
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 1460
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 1652
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 967
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1043
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 1520
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1250
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 1863
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1346
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 1537
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3213
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 1693
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 1667
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 12717
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 1459
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 1905
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 5319
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 1895
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2224
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 2622
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 8893
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2134
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 15703
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3009
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2351
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 129440
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2196
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 38716
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 5739
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 4898
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 5482
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 14099
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6062
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 18913
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9252
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 2332
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3032
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 2452
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2855
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 25503
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8106
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2245
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 4960
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 2602
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3029
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9848
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 9446
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7867
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 4539
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 4741
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4832
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6750
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3021
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 3466
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4198
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 54758
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4175
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 5810
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 3363
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 4066
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 4497
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 4745
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 8442
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 10531
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 4086
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 4069
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 15377
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 6131
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 4560
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 4043
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 6697
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 10410
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 41595
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 45362
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 4705
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 4659
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 4485
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 4492
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 4114
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 5554
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 4867
-
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 814
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 605
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 856
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 1146
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 995
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 1550
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1222
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 1461
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 1566
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 1520
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 1501
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 1492
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1363
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 1563
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 1628
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 1615
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 1600
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1850
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 1714
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2051
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2075
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1978
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1952
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2106
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2083
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2288
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2163
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2099
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2182
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2304
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4653
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2852
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 3201
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 4124
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 3818
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 3801
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 3748
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 3468
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 4539
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 4783
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 6470
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 6535
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 6497
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 4896
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 4799
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 5054
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 5162
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 4912
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 4718
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 5924
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 5693
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 6206
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6097
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 5987
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 6517
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 6926
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 7327
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 7788
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 7133
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 7953
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 7782
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 7964
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 8022
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 8140
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 8907
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 8936
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 8598
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 9177
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 8850
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 8909
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 8367
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 9067
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 9427
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 9045
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 9350
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8919
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 9478
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 9066
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 10134
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 10377