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  • Девушка провалилась в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
inform.kz Сегодня, 09:57
68
Сегодня, 09:57
68
Фото: inform.kz

Девушка провалилась в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны

Девушка упала в открытый колодец на одной из главных улиц столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл на перекрёстке проспекта Ұлы Дала и улицы Аныракай.

"Оперативно на место вызова направлены силы и средства столичного ДЧС в составе 13 сотрудников и трёх единиц техники. В результате оперативных и профессиональных действий при помощи спасательной верёвки и лестницы, а также в сопровождении спасателя из колодца была спасена девушка 1997 года рождения", — говорится в сообщении.

Видео: МЧС РК
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#колодцы #Астана #спасатели
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:57
68
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