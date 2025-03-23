Неожиданно для всех завершились традиционные соревнования по поднятию барана "қой көтеру" в Риддере: победительницей стала девушка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Молодая мама Айым Нуржанова продемонстрировала силу и выносливость, превзойдя соперников мужчин. По условиям соревнования участники должны выполнять приседания с бараном на плечах. Айым Нуржанова не только смело приняла вызов, но и установила рекорд – 100 приседаний под восторженные возгласы зрителей.

После победы Айым призналась, что результат не стал для нее неожиданностью.

"Несколько лет я занимаюсь бразильскими боевыми искусствами, где большое внимание уделяется силовым упражнениям. Недавно стала мамой, но спортивную подготовку не утратила. Это и помогло мне справиться с испытанием", – поделилась чемпионка.

Главным призом для Айым стал тот самый баран, с которым она и одержала победу.