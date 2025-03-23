Девушка превзошла мужчин в соревновании по поднятию барана на Наурыз
Молодая мама не только смело приняла вызов, но и установила рекорд – 100 приседаний.
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Неожиданно для всех завершились традиционные соревнования по поднятию барана "қой көтеру" в Риддере: победительницей стала девушка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.
Молодая мама Айым Нуржанова продемонстрировала силу и выносливость, превзойдя соперников мужчин. По условиям соревнования участники должны выполнять приседания с бараном на плечах. Айым Нуржанова не только смело приняла вызов, но и установила рекорд – 100 приседаний под восторженные возгласы зрителей.
После победы Айым призналась, что результат не стал для нее неожиданностью.
"Несколько лет я занимаюсь бразильскими боевыми искусствами, где большое внимание уделяется силовым упражнениям. Недавно стала мамой, но спортивную подготовку не утратила. Это и помогло мне справиться с испытанием", – поделилась чемпионка.
Главным призом для Айым стал тот самый баран, с которым она и одержала победу.
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