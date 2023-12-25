Девушка отправила водителя за минералкой и угнала такси в Талдыкоргане
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Полицейские вернули талдыкорганцу иномарку, угнанную 19-летней девушкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Житель Талдыкоргана стал жертвой молодой угонщицы. Девушка отправила молодого человека за минералкой и угнала его автомобиль Hyundai Accent.
Мужчина обратился в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий иномарку потерпевшего стражи порядка нашли у одного из увеселительных заведений Алматы.
"Автомашина возвращена законному владельцу. В качестве подозреваемого лица нами задержана 19-летняя девушка. Сейчас по факту заведено уголовное дело, предусмотренное статьей 200 Уголовного кодекса РК “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”. С учетом того, что у задержанной не оказалось подтверждающих её личность документов, она временно помещена в приемник-распределитель", – сообщил замначальника УП Талдыкоргана Кайрат Баймуханов.
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