Девушка отправила водителя за минералкой и угнала такси в Талдыкоргане

Полицейские вернули талдыкорганцу иномарку, угнанную 19-летней девушкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Талдыкоргана стал жертвой молодой угонщицы. Девушка отправила молодого человека за минералкой и угнала его автомобиль Hyundai Accent.

Мужчина обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий иномарку потерпевшего стражи порядка нашли у одного из увеселительных заведений Алматы.