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полиция Нэшвилла Сегодня, 00:43
256
Сегодня, 00:43
256
Фото: полиция Нэшвилла

Девушка открыла стрельбу в школе США, погибли шестеро детей и взрослых

По меньшей мере шестеро человек (трое учеников и трое сотрудников) погибли во время стрельбы в христианской школе в американском городе Нэшвилл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

Стрельбу открыла неизвестная молодая девушка. Она была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом. Прибывшие на место ЧП полицейские ликвидировали её. 

Имена погибших пока не разглашаются. 

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Сегодня, 00:43
256
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