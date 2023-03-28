Девушка открыла стрельбу в школе США, погибли шестеро детей и взрослых

Фото: полиция Нэшвилла

По меньшей мере шестеро человек (трое учеников и трое сотрудников) погибли во время стрельбы в христианской школе в американском городе Нэшвилл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

Стрельбу открыла неизвестная молодая девушка. Она была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом. Прибывшие на место ЧП полицейские ликвидировали её.

Имена погибших пока не разглашаются.