На домашнем матче "Барыса" в рамках (КХЛ) произошел неожиданный момент, который быстро стал вирусным в соцсетях, передает BaigeNews.kz.

Во время игры столичного клуба против петербургского СКА один из фанатов решил сделать предложение своей возлюбленной прямо на трибунах. Однако девушка ответила отказом.

Видео неловкого момента засняли другие болельщики. На кадрах видно, как после отказа парня утешает маскот команды — Барсик. Он обнимает расстроенного молодого человека, а затем они вместе уходят на верхние трибуны.

Реакция пользователей Сети разделилась. Некоторые поддержали девушку, отметив, что она не обязана соглашаться, если не хочет:

"Она разве обязана согласиться?";

"Сэкономила время";

"Я бы тоже так поступила, если не хотела выйти замуж".

Другие же пожалели парня:

"Плачет, жалко пацана".

В то же время в комментариях появились предположения, что съемка могла быть постановочной. На видео не видно, пришли ли молодые люди на матч вместе, а некоторые даже сомневаются, что они знакомы.