Возлюбленная популярного казахстанского актера Серика Шарипа, Алия Бутеева, опубликовала в Instagram пост, в котором обвинила его в избиении. Девушка разместила видео, на котором актёр насильно выводит её из лифта, а также фотографии своего лица с предположительными следами ударов, передаёт BaigeNews.kz.

Бутеева заявила, что не хочет мести, а просто хочет защитить свою честь и предостеречь других от подобного поведения. Она также рассказала, что была в шоке от произошедшего и не сразу решилась на действия, однако, по её словам, теперь не может оставаться молчаливой.

После публикации поста девушка добавила сторис, в которой сообщила, что переживает за свою безопасность и не принимает звонки от Шарипа.

В ответ на обвинения, полиция Алматы начала проверку. В пресс-службе департамента сообщили, что проверяются обстоятельства инцидента и будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Компания Sәlem Entertainment, с которой сотрудничал Шарип, заявила о прекращении всех контрактов с актером и внесении его в "черный список". Заявленные проекты с его участием, включая "Шакал" и третий сезон сериала "Qarga", отменены, а сцены с Шарипом из фильма "Патруль: последний приказ" будут изъяты.

Ранее в Акмолинской области задержали мужчину, угрожавший жене и ее семье.