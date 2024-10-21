Девушка обманула астанчан на миллионы тенге

30-летняя астанчанка через страницу в Instagram обманула как минимум 17 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Под предлогом помощи в инвестициях она обещала гражданам удвоить их деньги через участие в финансовых схемах.

"Для получения услуг требовала предоплату, но после исчезала, не выполняя своих обязательств. 44-летняя жительница столицы, доверившись мошеннице, передала ей шесть миллионов тенге. После злоумышленница перестала выходить на связь", - сообщили в полиции.

В ходе ОПМ “Участок” сотрудники УП района “Есиль” установили причастность женщины к 17-ти аналогичным эпизодам мошенничества. По факту возбуждено уголовное дело.