Девушка обманула астанчан на миллионы тенге
Сегодня, 19:38
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Сегодня, 19:38Сегодня, 19:38
131Фото: baigenews.kz
30-летняя астанчанка через страницу в Instagram обманула как минимум 17 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Под предлогом помощи в инвестициях она обещала гражданам удвоить их деньги через участие в финансовых схемах.
"Для получения услуг требовала предоплату, но после исчезала, не выполняя своих обязательств. 44-летняя жительница столицы, доверившись мошеннице, передала ей шесть миллионов тенге. После злоумышленница перестала выходить на связь", - сообщили в полиции.
В ходе ОПМ “Участок” сотрудники УП района “Есиль” установили причастность женщины к 17-ти аналогичным эпизодам мошенничества. По факту возбуждено уголовное дело.
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