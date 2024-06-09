Девушка на мопеде сбежала от полиции в Актау

Полицейские пресекли попытку водительницы мопеда скрыться от наказания. Личность беглянки установили очень быстро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.kz.

В соцсетях распространяется видео, на котором девушка на мотоцикле уезжает от полиции, а ее спутника задерживают стражи порядка. В полиции сообщили, что личность водителя установлена.

"Сотрудниками батальона патрульной полиции составлен ряд протоколов по ст.615, 667 Административного кодекса РК. Мототранспорт закрыли на штрафстоянку", — сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Статья 615 КоАП РК “Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения” предусматривает штраф 2 МРП или 7 384 тенге. А статья 667 "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника" влечет штраф до 30 МРП.